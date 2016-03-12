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إنطلاق فعاليات مسابقة مختبر الشهرة بجامعة بنى سويف

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إنطلاق فعاليات مسابقة مختبر الشهرة بجامعة بنى سويف إنطلاق فعاليات مسابقة مختبر الشهرة بجامعة بنى سويف

جانب من فعاليات المسابقة

بدأت اليوم فعاليات مسابقة مختبر الشهرة التي ينظمها المجلس الثقافي البريطاني وبرنامج البحوث والتنمية والابتكار فى أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع مكتب التعاون الدولى والعلاقات الخارجية بجامعة بنى سويف بمشاركة 44 طالب من أبناء الجامعة من مختلف الكليات .

أكد الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف أن هدف المسابقة هو تشجيع شباب الباحثين إلى إيجاد وسيلة للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع الجمهور الكبير بطريقة تفاعلية منفتحة وملهمة للاكتشاف والتفاعل ورفع مستوى الوعى لديهم مما يمهد الطريق امامهم نحو مستقبل عملي مزدهر بإعتبار أن العلوم والمعرفة هي لغة الأجيال القادمة علاوة على تعزيز العلوم والمعرفة بين اوساط الشباب لتكون جزء من الثقافة السائدة فى المجتمع مؤكداً ان الجامعة حرصت علي استضافة هذه المسابقة، لكونها لبنه رئيسية و أساسية في البحثي العلمي .

وأضاف الدكتور طريف شوقى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان طريقة المسابقة هى ان يقوم المتسابقين بعرض موضوع علمى بطريقة شيقة مبتكرة فى ثلاث دقائق فقط بدون استخدام أى وسائل مساعدة مثل العرض التقديمى PowerPoint)) أو اى ادوات عرض الكترونية اخرى .ثم تقوم لجنة من الخبراء المتخصصين فى مجال العلوم والاتصال والتسويق بالتحكيم فى العروض المقدمة.

وأضافت الدكتورة ايمان جاد قنديل المدير التنفيذى لوحدة التعاون الدولى والعلاقات الخارجية بالجامعة ان لجنة التحكيم تضم نخبة خبراء العلوم والمعارف، رئيس اللجنة هو الدكتور ياسر الشايب استاذ الهندسة بجامعة القاهرة وعضو المكتب الفنى لمكتبة الاسكندرية، وتضم اللجنة كلاً من المهندس محمد الصاوى الحاصل على جائزة الابداع العربى عام 2009، والفنانة سلوى محمد على الممثلة المصرية، والدكتور هانى حمدى استاذ الفيزياء بجامعة بنى سويف.

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