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غداة إلغاء تجمع انتخابي لترامب.. أوباما يدعو المرشحين الرئاسيين إلى الكف عن الإهانات

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غداة إلغاء تجمع انتخابي لترامب.. أوباما يدعو المرشحين الرئاسيين إلى الكف عن الإهانات غداة إلغاء تجمع انتخابي لترامب.. أوباما يدعو المرشحين الرئاسيين إلى الكف عن الإهانات

أوباما (أرشيفية)

دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما المرشحين الرئاسيين السبت إلى الابتعاد عن إشعال التوتر من خلال إطلاق الإهانات والخطاب التحريضي، وذلك غداة إلغاء تجمع انتخابي للجمهوري دونالد بعد حدوث صدامات عنيفة.

وقال أوباما في لقاء لجمع التبرعات في دالاس بتكساس “يجب على المرشحين لمنصب الرئاسة التركيز على كيفية جعل الأمور أفضل وليس على الإهانات والمماحكات واختلاق الحقائق وزرع الانقسام على أساس العرق والدين، وبالتأكيد ليس على العنف الموجه ضد الأمريكيين الآخرين”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

تجمعات ترامب

وكان ترامب، رجل الأعمال الذي تشهد مهرجاناته الانتخابية عدداً متزايداً من الحوادث، ألغى الجمعة تجمعاً في إحدى جامعات شيكاغو إثر اشتباكات بين أنصاره ومتظاهرين بينهم العديد من السود والمتحدرين من أمريكا اللاتينية، إلا أنه أقام تجمعين كبيرين في ولاية أوهايو وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف.

وأثناء لقاء الجمعة احتشد العديد من المحتجين على تصريحاته المناهضة للهجرة، داخل وخارج موقع التجمع في شيكاغو واشتبكوا مع أنصار ترامب.

 

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