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سيد عبد الحفيظ: التعادل مع ريكرياتيفو نتيجة مرضية.. ولقاء العودة صعب

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سيد عبد الحفيظ: التعادل مع ريكرياتيفو نتيجة مرضية.. ولقاء العودة صعب سيد عبد الحفيظ: التعادل مع ريكرياتيفو نتيجة مرضية.. ولقاء العودة صعب

سيد عبد الحفيظ

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الجهاز الفني لفريق الأهلي، إن التعادل الذي حققه الفريق الأحمر اليوم السبت مع فريق ريكرياتيفو الأنجولي، تعد نتيجة مرضية للأهلي، قبل لقاء الإياب المقرر إقامته في الإسكندرية يوم 19 مارس الجاري.

وتعادل الأهلي مع ريكرياتيفو بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم بمدينة ليبولو، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ – في تصريحاته لوكالة انباء الشرق الاوسط عقب انتهاء اللقاء – “كنا نتمنى تحقيق الفوز في لقاء اليوم، ولكن أهدرنا العديد من الفرص السهلة، ولدينا ثقة كبيرة في لاعبي الفريق لضمان بطاقة التأهل في لقاء العودة بالإسكندرية”.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن التعادل السلبي يعد نتيجة غير مطمئنة في الوقت ذاته، موضحا خطورة الفريق الأنجولي في الكرات الثابتة وفي الشوط الثاني، مؤكدا أن فرصة الأهلي كبيرة في بلوغ دور الـ16 للمسابقة القارية، رغم صعوبة اللقاء.

أ ش أ

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