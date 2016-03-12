مصر للطيران: اصطدام طائر بمقدمة الطائرة المتجهة إلى لندن وحدوث بعض التلفيات بها

أصدرت شركة “مصر للطيران” بيانا، مساء اليوم السبت، بشأن رحلة الشركة رقم ٧٧٩، التي أقلعت بعد ظهر أمس من مطار القاهرة متجهه إلى لندن، ولكنها اصطدمت بطائر أثناء هبوطها بمطار هيثرو مما أسفر عن حدوث بعض التلفيات في مقدمة الطائرة.

وأضاف البيان أن ركاب رحلة العودة رقم ٧٨٠، والتي كانت من المقرر أن تقلع من مطار هيثرو متجهه إلى القاهرة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء نفس اليوم الجمعة، تم تسكينهم بأحد الفنادق القريبة من مطار هيثرو ليغادروا في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم السبت على رحلة مصر للطيران رقم ٧٧٨، والتي من المقرر وصولها في تمام الساعة التاسعة مساء إلي مطار القاهرة.

ومن ناحية أخرى، أفاد البيان بأنه يجري حاليا الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بالطائرة، وهي من طراز البوينج 737/800، ومن المقرر عودتها مساء اليوم.

أ ش أ