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مقتل مواطن وإصابة 10 فى تبادل إطلاق النيران بين الأمن ومتهمين بطريق الفيوم

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مقتل مواطن وإصابة 10 فى تبادل إطلاق النيران بين الأمن ومتهمين بطريق الفيوم مقتل مواطن وإصابة 10 فى تبادل إطلاق النيران بين الأمن ومتهمين بطريق الفيوم
لقى مواطن مصرعه وأصيب 10 آخرين فى تبادل إطلاق النيران بين قوات من أمن الجيزة ومتهمين، بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصابين بسيارات إسعاف إلى مستشفى الفيوم العام.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من إسعاف الفيوم بنقل جثة عبد الله رمضان 30 سنة من طامية لمستشفى طامية المركزى، ونقل المصابين بطلقات نارية لمستشفى الفيوم العام إثر تبادل إطلاق نار بين حملة مكبرة من شرطة الجيزة ومتهمين بطريق القاهرة - الفيوم.

المصابون هم: رمضان سيد 30 سنة طامية وإسلام محمد كمال 16 سنة سنورس وأحمد سيد أحمد 29 سنة وأحمد عيد عبد الباقى 38 سنة وعبد الحميد أنور محمد 15 سنة وأحمد عاشور قاسم 17 سنة وسيد محمود أحمد 25 سنة وأحمد محمد عبد التواب 16 سنة، وجميعهم من قرية الاخصاص بسنورس، ومحمد عزت قرنى 25 سنة من مدينة سنورس.

وصرح مصدر أمنى أن الواقعة تتبع مديرية أمن الجيزة ووقعت فى نطاقها، وأن قوات الأمن الذين تبادلوا إطلاق النيران مع المتهمين تابعون لمديرية أمن الجيزة، وأن جميع المصابين أكدوا فى أقوالهم أنهم تصادف تواجدهم بالطريق أثناء تبادل إطلاق النيران بكثافة بين الشرطة والمتهمين.


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