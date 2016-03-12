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رئيس وزراء المغرب يتهم بان كى مون بتشجيع الكيانات الوهمية

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رئيس وزراء المغرب يتهم بان كى مون بتشجيع الكيانات الوهمية رئيس وزراء المغرب يتهم بان كى مون بتشجيع الكيانات الوهمية

>اتهم رئيس الوزراء المغربى عبد الإله ابن كيران مساء السبت الأمين العام للامم المتحدة بان كى مون ب"تشجيع الكيانات الوهمية" فى إشارة إلى الصحراء الغربية وذلك على خلفية وصف الأخير لهذه المنطقة بانها "محتلة".

وخلال زيارته السبت الماضى مخيما للاجئين الصحراويين قرب تندوف، قال بان كى مون بحسب ما نقلت عنه وسائل اعلام محلية انه يتفهم "غضب الشعب الصحراوى تجاه استمرار حالة احتلال أراضيه".

وقال ابن كيران الذى كان يتحدث فى جلسة استثنائية دعا إليها أعضاء غرفتى البرلمان "الأجدر بالسيد الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدر مخاطر الإرهاب وعدم الاستقرار فى المنطقة عوض تشجيع الكيانات الوهمية ومنطق التجزيء الذى لا يمكن أن يؤدى إلا لمزيد من عدم الاستقرار".

واعتبر أن استعمال الأمين العام كلمة "الاحتلال" يعد "سابقة فى قاموس الأمم المتحدة فى تناولها لملف الصحراء المغربية، إذ لا تستند لأى أساس سياسى أو قانوني، ويعتبر استحضارها فى هذه الحالة مخالفا للقانون الدولى وللأعراف المعمول بها".

والثلاثاء، حملت المغربية بشدة على زيارة بان كى مون متهمة اياه ب"التخلى عن حياده وموضوعيته" وبالوقوع فى "انزلاقات لفظية"، مؤكدة أن "هذه التصريحات غير ملائمة سياسيا، وغير مسبوقة فى تاريخ أسلافه ومخالفة لقرارات مجلس الامن".

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مصر 365

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