أمريكا تثير إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن على غرار سوريا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير جون كيري أثار يوم السبت إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن على غرار الترتيبات التي طبقت في سوريا.

وكان كيري يتحدث في حفر الباطن بالسعودية خلال اجتماع مع نظيره عادل الجبير الذي تقود بلاده تحالفا عربيا لإخراج الحوثيين المتحالفين مع إيران من مناطق سيطرت عليها في اليمن العام الماضي.

وبحسب رويترز قال وزير الخارجية الأمريكي إن الجانبين اتفقا على العمل سويا في الأيام القادمة “لاستكشاف سبل التوصل إلى حل سياسي.”

وأضاف كيري “اتفقنا على أنه سيكون من المحبذ أن نرى إن كان بوسعنا إيجاد نهج مشابه مثلما فعلنا في سوريا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار.”

وتابع “لذا فسوف نواصل العمل في هذا الشأن بهدوء ولدينا فريقا من الأشخاص الذين سيواصلون العمل سويا من أجل هذا الغرض.”

وقال الجبير إن السعودية تعتقد أن أي تسوية سياسية تضمن التزام الحوثيين بالتفاهمات المشتركة التي تم التوصل إليها قبل سيطرتهم على صنعاء ستمهد الطريق لإيجاد حل.

وأضاف الجبير “أكدنا مجددا لوزير الخارجية الأمريكي تعهداتنا التي عبر عنها زعماء دول مجلس التعاون الخليجي للبدء في عملية إعادة إعمار طويلة المدى وخطة للتنمية فور انتهاء العمليات القتالية.”

وقال “نحن مصممون على حماية الشرعية في اليمن وملتزمون أيضا بعملية سياسية في اليمن.”