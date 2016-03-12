استدعاء نائب مدير أمن الجيزة فى اتهام ميريهان حسين لضابط بسبها

أمر المستشار محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم، باستدعاء نائب مدير أمن الجيزة، لسماع أقواله حول اتهام ضابط بقسم الهرم بسب الفنانة ميريهان حسين أثناء تواجدها بديوان القسم عقب إلقاء القبض عليها بكمين المنصورية.

وجاء استدعاء الحكمدار بناء على طلب الفنانة التى طلبت استدعاءه لسماع أقواله حيث إنه كان متواجدًا بالقسم وقت الواقعة.

واستمعت اليوم النيابة لأقوال مأمور قسم الهرم فى البلاغ المقدم من نقيب الممثلين أشرف زكى، ضد الضابط مصطفى توفيق، لسب الفنانة ميريهان حسين خلال تواجد الضابط مصطفى توفيق، وإيهاب فهمى، لمحاولة تهدئة الموقف.

ونفى المأمور إمام شريف رشاد وكيل أول نيابة الهرم بمعاونة محمود سامى المعاون القضائى بالنيابة العامة واقعة سب ميريهان حسين من قبل الضابط مصطفى توفيق، داخل مكتبه مؤكدًا أن الضباط لم يتعدوا بالقول على ميريهان وإنما هى من قامت بسبهم.

فيما حددت النيابة، غدًا الأحد، الاستماع لأقوال الفنانين أشرف زكى وإيهاب فهمى حول الواقعة.

كان محامى نقابة المهن التمثيلية شعبان سعيد، تقدم بتكليف من نقيب الممثلين أشرف زكى، ببلاغ للمحامى العام لنيابة جنوب الجيزة ضد الضابط مصطفى توفيق لاتهامه بسب الفنانة ميريهان حسين فى قسم شرطة الهرم.

ـ مأمور قسم الهرم للنيابة: الضابط لم يسب "مريهان حسين" وهى من تعدت علينا