النائب العام يمنع توفيق عكاشة من السفر على ذمة تحقيقات تزويره لشهادة الدكتوراة

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام ، قرارا بإدراج اسم الإعلامي توفيق عكاشه على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري بشأنه ، بمعرفة النيابة العامة ، في واقعة اتهامه بتزوير شهادة نيل درجة الدكتوراة .

وتضمن قرار النائب العام الصادر اليوم السبت إخطار كافة المنافذ والموانىء بقرار منع “عكاشه” من مغادرة البلاد، لحين الانتهاء من التحقيقات والتصرف فيها.

وكانت النيابة العامة تلقت العديد من البلاغات من المواطنين، علاوة على بلاغ من مباحث الأموال العامة يفيد أنها تلقت شكاوى وبلاغات متعددة ضد توفيق عكاشه تتهمة بتزوير شهادة الحصول على درجة الدكتوراه، والتي كان قد أرفقها ضمن المستندات أثناء تقدمه لعضوية مجلس النواب.

وأفادت مذكرة مباحث الأموال العامة المرفوعة إلى النيابة، أنها أجرت التحريات اللازمة والتي أظهرت أن “عكاشه” غير حاصل على درجة الدكتوراة، وأنها تأكدت من تزوير هذه الشهادة المقدمة منه، على نحو قامت معه النيابة برفع مذكرة إلى النائب العام لمنعه من السفر، وهو الأمر الذي وافق عليه وأصدر قراره بمنع “عكاشه” من السفر على ذمة التحقيقات.

أ ش أ