أسامة عرابي: الأهلي ليس الفريق ' الضعيف ' الذي تغلب عليه ريكرياتيفو

تحدث أسامة عرابي المدرب العام للنادي الأهلي عن تعادل فريقه أمام ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي في بداية مشوار المارد الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تعادل سلبيا أمام ريكرياتيفو ليبولو في أنجولا في بداية مشوار الفريق الإفريقي بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال أسامة عرابي: "الأهلي قدم مباراة جيدة وأضاعنا أكثر من فرصة للتهديف".

وأضاف في تصريحات عقب المباراة "ريكرياتيفو لم يظهر أي خطورة حقيقة إلا في الربع ساعة الأخيرة من زمن المباراة".

وتابع "الفريق الأنجولي واجه فريقا ضعيفا في دور الـ64 من البطولة. ولكن الأهلي يختلف".

ريكرياتيفو تأهل لمواجهة الأهلي في دور الـ32 عقب الفوز على راينيج من غينيا الاستوائية بخماسية مقابل هدف في الذهاب و4-0 في العودة.

وأتم أسامة عرابي حديثه قائلا: "لدينا عناصر مميزة وأصحاب خبرات كبيرة وفضل مارتن يول الاحتفاظ بالهيكل الأساسي للفريق أطول فترة ولم يستعجل في الدفع باللاعبين".