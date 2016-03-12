إيهاب جلال يتحدث عن: العقاب الحزين في فوز المقاصة والمجهود المنتظر أمام ' مازيمبي الصغير '

تحدث إيهاب جلال المدير الفني لنادي مصر للمقاصة عقب فوز فريقه الكبير على حساب دون بوسكو الكونجولي في الكونفدرالية.

المقاصة كرم ضيفه دون بوسكو بثلاثية مقابل هدف في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

هدف دون بوكسو الوحيد جاء قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة وهو ما يراه مدرب المقاصة كالعقاب.

وقال إيهاب جلال: "هدف دون بوكسو كان عقابا لنا".

وأوضح في تصريحات عبر قناة ONTV عقب المباراة "قبل هجمة الهدف كنا نمتلك فرصة سانحة للتسجيل ولكننا أهدرناها بسهولة مثل ما أهدرنا فرص عديدة في الشوط الأول. وجاء العقاب".

وأكمل حديثه قائلا: "سنبذل قصارى جهدنا في لقاء الإياب. سنحتاج لمجهود أكبر من لقاء اليوم وخصوصا بعد هدفهم".

وما هي خطورة دون بوسكو؟ يُجيب مدرب المقاصة: "النادي يعتمد بشكل رئيسي على الكرات العالية داخل منطقة جزائنا".

وتابع "بالاعتماد على قوة الالتحامات، الفريق يشكل خطورة كبيرة".

ويعتبر نادي دون بوسكو بمثابة الشقيق الأصغر لمازيمبي لعدة أسباب.

مالك نادي دون بوسكو هو أرنو كاتومبي، نجل مويس كاتومبي رجل الأعمال الملياردير ومالك نادي مازيمبي. ولأن قوانين الفيفا تحرم نفس الشخص من تملك ناديين يلعبان بنفس المسابقة لذا ترك مويس كاتومبي الفريق الأصغر دون بوسكو لنجله. وأكثر من ذلك، أصبح دون بوسكو بمثابة "حقل التجارب" الذي يستثمر فيه مازيمبي أمواله.

طالع أيضا - #في_إفريقيا –بوسكو.. فريق القديس الإيطالي الذي تحول إلى "مازيمبي 2"

وأتم مدرب المقاصة حديثه قائلا: "التأهل سيكون بمثابة إنجاز وهو ما نسعى إليه".

وستقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل على ملعب مازيمبي في لوبومباشي الكونجولية.