بالفيديو - ميسي ونيمار يتألقان ' كالعادة ' في اكتساح برشلونة لخيتافي .. ورقم قياسي جديد

(إفي): اكتسح برشلونة على ضيفه خيتافي بسداسية نظيفة في الجولة الـ29 من دوري الدرجة الأولى الإسباني على ملعب كامب نو ليواصل التحليق في صدارة المسابقة.

وحافظ البلوجرانا على سجله الخالي من الهزائم للمباراة رقم 37 على التوالي بعد هذا الفوز الكاسح على خيتافي.

وكانت المباراة من طرف واحد حيث تألق فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي في التسجيل وصناعة الاهداف والمراوغات التي انتزعت آهات الجماهير، رغم إضاعته لركلة جزاء.

وجاءت أهداف المباراة، التي غاب عنها هداف برشلونة الأول في الليجا، الأوروجوائي لويس سواريز، عبر كل من منير الحدادي وميسي ونيمار (هدفين) وأردا توران، هذا بخلاف الهدف الافتتاحي الذي جاء عبر "النيران الصديقة".

وبهذا الفوز أعاد برشلونة الفارق بينه وأتلتيكو الوصيف، الذي سيلعب في وقت لاحق الليلة مع ديبورتيفو لاكورونيا، إلى 11 نقطة حيث رفع رصيده إلى 75 نقطة.

جاء الهدف الأول لبرشلونة (ق8) بعد بينية من ليونيل ميسي لجوردي ألبا الذي انطلق من الناحية اليسرى وأرسل عرضية ارضية ارتطمت بالمدافع خوان أنطونيو رودريجز لتسكن الشباك.

احتسب الحكم ركلة جزاء (ق10) لصالح برشلونة عقب عرقلة نيمار داخل منطقة الجزاء حيث تقدم ميسي لتسديدها بيسراه ولكن الحارس جوايتا تمكن من التصدي لها.

وحمل الهدف الثاني لبرشلونة توقيع منير الحدادي بعد تبادل للكرة بين ميسي وإنييستا حيث وصلت الكرة للأرجنتيني داخل منطقة الجزاء ليرسلها عرضية من لمسة واحدة وضعها صاحب الأصول المغربية برأسه في الشباك (ق19).

وأضاف برشلونة الهدف الثالث (ق31) عقب بينية بين الخطوط من ميسي نحو نيمار الذي تقدم وسدد صاروخا أرضيا عانق الشباك.

وتمكن ميسي من اضافة الهدف الرابع (ق40) بشكل رائع بعد مراوغة وتسديدة من خارج منطقة الجزاء لتلف الكرة وتسكن الشباك.

مع بداية الشوط الثاني واصل ميسي صناعة الأهداف بتمريرة لنيمار في العمق على حدود منطقة الجزاء ليتسلمها البرازيلي باليسرى ويسدد باليمنى لتسكن المرمى (ق51).

ولم يتأخر النادي الكتالوني كثيرا في اضافة الهدف السادس من ركنية فشل الدفاع في تشتيتها داخل منطقة الجزاء لتصل للتركي أردا توران الذي حولها بمقصية رائعة لداخل الشباك (ق57).

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