رجيم الماء.. اعرف تفاصيله وأهم آثاره الجانبية

رجيم الماء نوع من الأنظمة الغذائية الشائعة مؤخرا، يتبعها البعض للنزول السريع بالوزن الزائد، وهو ما يتيح لهم شرب الكثير من المياه على مدار اليوم، ولا شك أن المياه مفيدة للجسم والوزن والحالة الصحية فى كل الأحوال.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وأوضح الدكتور محمد كريم - أخصائى التغذية - أن الأنظمة المعتمدة على رجيم الماء بينها اختلافات لكنها تشترك فى عامل واحد وهو زيادة كميات المياه اليومية التى تدخل الجسم، فقبل وجبة الإفطار يتناول الشخص كوب ماء دافئ، وكذلك قبل الغذاء والعشاء، وبين الوجبات يتناول عصائر البرتقال واللبن الرايب أو بعض السوائل الأخرى، وشرب مزيد من أكواب من المياه العادية على مدار اليوم وبين الوجبات، فضلا عن أن الوجبات تكون فى الغداء عبارة عن قطعة بروتين مشوى وسلطات خضراء وخضار سوتيه، وفى إفطار رغيف خبز سن وبيضة واحدة، وفى العشاء جبن خال الدسم وكوب من العصير الطازج.
>وقال الدكتور كريم: "رغم أن هذا النوع من الرجيم يشجع على شرب المياه المهم للجسم والبشرة والصحة العامة، بجانب قدرته فى إنقاص الوزن بفاعلية وسرعة، لا أنه غير متكامل العناصر، لأنه يعتمد على المياه الكثيرة دون النظر لحاجة الجسم للبروتين، والنشويات والكربوهيدرات والأحماض لتسيير عملياته الحيوية اليومية، لذا ففى أغلب الأحوال يعانى متبع رجيم الماء من ضعف عام وتأثر فى النشاط والطاقة، كما أن ضعف السعرات الحرارية برجيم الماء يسبب الخمول وقد يؤثر بشكل واضح على الحالة النفسية، لذا يفضل أن يستفيد الشخص من هذا الرجيم بإضافة - بإشراف الطبيب - بعض العناصر للوجبات، وإجراء بعض التعديلات عليه، مع الحفاظ على نسبة المياه الكبيرة والمفيدة يوميا.
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رجيم الماء
>وأوضح الدكتور محمد كريم - أخصائى التغذية - أن الأنظمة المعتمدة على رجيم الماء بينها اختلافات لكنها تشترك فى عامل واحد وهو زيادة كميات المياه اليومية التى تدخل الجسم، فقبل وجبة الإفطار يتناول الشخص كوب ماء دافئ، وكذلك قبل الغذاء والعشاء، وبين الوجبات يتناول عصائر البرتقال واللبن الرايب أو بعض السوائل الأخرى، وشرب مزيد من أكواب من المياه العادية على مدار اليوم وبين الوجبات، فضلا عن أن الوجبات تكون فى الغداء عبارة عن قطعة بروتين مشوى وسلطات خضراء وخضار سوتيه، وفى إفطار رغيف خبز سن وبيضة واحدة، وفى العشاء جبن خال الدسم وكوب من العصير الطازج.
آثار جانبية لرجيم الماء
>وقال الدكتور كريم: "رغم أن هذا النوع من الرجيم يشجع على شرب المياه المهم للجسم والبشرة والصحة العامة، بجانب قدرته فى إنقاص الوزن بفاعلية وسرعة، لا أنه غير متكامل العناصر، لأنه يعتمد على المياه الكثيرة دون النظر لحاجة الجسم للبروتين، والنشويات والكربوهيدرات والأحماض لتسيير عملياته الحيوية اليومية، لذا ففى أغلب الأحوال يعانى متبع رجيم الماء من ضعف عام وتأثر فى النشاط والطاقة، كما أن ضعف السعرات الحرارية برجيم الماء يسبب الخمول وقد يؤثر بشكل واضح على الحالة النفسية، لذا يفضل أن يستفيد الشخص من هذا الرجيم بإضافة - بإشراف الطبيب - بعض العناصر للوجبات، وإجراء بعض التعديلات عليه، مع الحفاظ على نسبة المياه الكبيرة والمفيدة يوميا.
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