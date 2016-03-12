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بالصور.. "مستقبل وطن" يزور دار المسنين ببنى سويف ويستمع لمشاكل النزلاء

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بالصور.. "مستقبل وطن" يزور دار المسنين ببنى سويف ويستمع لمشاكل النزلاء بالصور.. "مستقبل وطن" يزور دار المسنين ببنى سويف ويستمع لمشاكل النزلاء
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، اليوم السبت، زيارة لدار المسنين الموجودة بالمحافظة، بحضور نائب الحزب عن دائرة الواسطى بدوى النويشى.

بدأت الزيارة التى شاركت فيها أمانات الحزب المختلفة برئاسة وائل محفوظ أمين الحزب بمحافظة بنى سويف، بتفقد دار المسنين بمدينة بنى سويف، ونظموا احتفالية لنزلاء الدار وزعوا خلالها الهدايا على النزلاء.

ثم تفقد أعضاء الحزب دار المسنين بمدينة بنى سويف الجديد شرق النيل، واستمعوا لمشاكل النزلاء الذين طالبوا بتوفير أطباء ثلاثة أيام فى الأسبوع لإجراء الكشف الطبى عليهم، وهو ما وعدهم به نائب الحزب بدوى النويشى.

من جانبه أكد وائل محفوظ أمين الحزب بمحافظة بنى سويف أن الهدف من الزيارة، هو توصيل رسالة لهذه الفئة من المجتمع أنهم ليسوا فى معزل عنهم، بل إنهم فى اهتمامات الحزب.

وأضاف محفوظ أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة للدار وستكون هناك زيارات دورية لإضفاء نوع من البهجة والسرور على النزلاء، مشيراً ألى أن نائب الحزب بدوى النويشى سيعرض مطالب النزلاء واحتياجات الدار على القيادات التنفيذية لمحاولة حلها.

مستقبل وطن يزور دار المسنين ببنى سويف (1)

مستقبل وطن يزور دار المسنين ببنى سويف (2)

مستقبل وطن يزور دار المسنين ببنى سويف (3)

مستقبل وطن يزور دار المسنين ببنى سويف (4)

مستقبل وطن يزور دار المسنين ببنى سويف (5)

مستقبل وطن يزور دار المسنين ببنى سويف (6)

مستقبل وطن يزور دار المسنين ببنى سويف (7)

مستقبل وطن يزور دار المسنين ببنى سويف (8)


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