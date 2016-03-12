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سقوط 3 قذائف من سوريا جنوب تركيا

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سقوط 3 قذائف من سوريا جنوب تركيا سقوط 3 قذائف من سوريا جنوب تركيا

>سقطت ثلاث قذائف صاروخية على الاقل اطلقت من سوريا السبت فى مدينة كيليس فى جنوب تركيا متسببة بأضرار مادية بدون ان توقع ضحايا، وفق ما اعلن مكتب الحاكم المحلى .

وسقطت قذيفتان بعيد الظهر فى حديقة ثكنة عسكرية وعلى مبنى تقطنه عائلات عناصر من الدرك واوردت السلطات فى تصريح اوردته وكالة دوغان للأنباء "لم يسجل سقوط اى قتيل او جريح".

وقرابة الساعة 17,30 (15,30 ت ج)، سقطت قذيفة ثالثة على المدينة بدون وقوع ضحايا، بحسب الوكالة، من جهتها اعلنت وكالة الاناضول للإنباء الرسمية ان المدفعية التركية استهدفت بعد الظهر مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية فى سوريا بدون ان تحدد ما اذا كان ذلك ردا على اطلاق القذائف على الاراضى التركية.

وقتل مدنيان احدهما طفل واصيب مدنيان اخران بجروح الثلاثاء فى كيليس فى سقوط قذائف صاروخية اطلقت من منطقة فى سوريا يسيطر عليها تنظيم داعش، وردت المدفعية التركية فورا على مصادر النيران.

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