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مقتل 24 من الميليشيات المسلحة فى تعز باليمن

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مقتل 24 من الميليشيات المسلحة فى تعز باليمن مقتل 24 من الميليشيات المسلحة فى تعز باليمن
ذكر المركز الإعلامى للمقاومة اليمنية فى تعز، أن 40 جثة لعناصر من ميليشيات الحوثيين وصالح وصلت إلى مستشفى الثورة ومستشفيات أخرى فى محافظة إب فى اليومين الماضيين قادمة من تعز.

وأكد المركز فى بيان مساء اليوم السبت أن قوات الجيش والمقاومة سيطروا على كامل مدينة النور والمدينة السكنية بها غرب تعز ، كما تم تطهير حى الزنوج بالكامل ومعظم منطقة شرف العنين بجبل حبشى غرب المدينة.

ومن ناحية أخرى أسفرت الاشتباكات التى جرت اليوم بين قوات الجيش والمقاومة والمليشيات وقصف طائرات التحالف لمواقعهم عن مقتل 24 من عناصر الميليشيات وإصابة العشرات فيما قتل 5 من عناصر الجيش والمقاومة وأصيب 38 أخرون.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن مصدر طبى قوله إن القصف الصاروخى الذى شنته الميليشيات المتمركزة فى حيفان جنوب شرق تعز على مدينة التربة وعدد من أحياء المدينة بمديرية الشمايتين جنوب تعز ، أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 16 آخرين.

وشهدت مدينة تعز اليوم مسيرات حاشدة طافت بشوارع المدينة فرحة بالانتصارات الكبيرة التى حققها الجيش والمقاومة فى الجبهة الغربية وأثمرت عن فك الحصار من الجهة الجنوبية الغربية لتعز.

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