تعليم أسوان تنظم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية العامة‎

تنظم إدارة التعليم الثانوي بإدارة أسوان التعليمية مراجعات لمواد الثانوية العامة بالمجان خلال الفترة من 16 مارس الحالي حتي 28 ابريل المقبل بواسطة نخبة مميزة من صفوة المعلمين بمدارس المحافظة.

وقال جمال منصور مدير التعليم الثانوي بإدارة اسوان التعليمية ان المراجعات النهائية سوف تقام بمدرستي العروبة الثانوية واسوان الثانوية بنات بمدينة اسوان وذلك بناءا علي توجيهات الدكتور وزير التربية والتعليم بتعميم تجربة المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة علي مستوي جميع المديريات التعليمية​.​

وأضاف أنه تم اختيار كوكبة متميزة من المعلمين والموجهين لعقد مراجعات الثانوية العامة، كما تم عقد اجتماع تنسيقي مصغر تضمن وضع جدول زمني محدد للمراجعات النهائية لمواد الثانوية حتي تعود بأكبر فائدة علي الطلاب .

وأوضح سيد محمد أحمد مدير التعليم الثانوي بإدارة أسوان التعليمية ان المراجعات سوف تستمر لمدة ساعتين في كل مادة من الساعة العاشرة صباحا حتي الثانية عشر ظهرا بقاعات مدرستي العروبة وأسوان بنات، حيث إنه تم الاستعانة بالمشاركة المجتمعية و العديد من وسائل الإعلام المحلية بأسوان لضمان إقبال الطلاب وحسن التنفيذ.