محاضرة علمية في افتتاح المؤتمر الطلابي لصيدلة جامعة سوهاج

نظمت أمانة اتحاد طلاب كلية الصيدلة بالجامعة مؤتمرا ً طلابيا ً بعنوان ” كن علي وعي بالصيدلة “, وذلك اليوم 12 مارس 2016 بقاعة المؤتمرات الزجاجية.

وأضاف رئيس الجامعة أن ذلك المؤتمر يأتي ضمن باكورة الأنشطة الطلابية التي تقدمها كليات الجامعة المختلفة، مشيرا ً إلي أن تلك الأنشطة متصلة ومكملة لبعضها و من شأنها ثقل الشخصية القيادية لدي الطلاب.

وأشار د. إيمان أبوضيف عميد الكلية إلي أن المؤتمر والذي يستمر لمدة أربعة أيام يحاضر بها العديد من المحاضرين المعتمدين يهدف إلي إعداد جيل من الصيادلة لديهم الوعي الكافي بالمهارات الصيدلية اللازمة لسوق العمل .

وأشاد د. محمود الأمير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالدور الذي يقوم به طلاب الكلية وحرصهم الشديد علي التعلم من خلال إقامة وتنظيم تلك الفعاليات التي من المتوقع أن تكون إضافة قوية لمجال الصيدلة.

وأوضح محمود أبوضوي أمين اتحاد طلاب الكلية أن الطلاب في حاجة إلي اكتساب العديد من المهارات التي تؤهل لسوق العمل وعلي هذا الأساس يعقد الاتحاد علي تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات التي سوف تفيد في هذا المجال .

ومن الجدير بالذكر أن أول أيام المؤتمر حاضر به روشان بغدادي مدربة معتمدة في العلاقات الإنسانية والتحفيز الذاتي والتي قامت بعمل اختبارات عملية تفاعل معها طلبة وطالبات الكلية بشكل كبير .