خبراء وزارة النقل الألمانية ينهون التفتيش علي إجراءات التأمين بمطار الغردقة

أنهى مساء اليوم السبت أعضاء ومفتشو لجنة أمن المطارات الألماني، ووزارة النقل تفقدهم الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين السائحين والطائرات بمطار الغردقة الدولي، وذلك بعد يومين من التفتيش للوقوف علي الإجراءات الأمنية المتبعة داخل المطار.

وشملت أعمال التفتيش منطقة الحقائب وصالتي السفر والوصول وأجهزة الكشف عن المفرقعات والحقائب، وعقد الوفد اجتماعًا مشتركا مع مسؤولي المطار وان الملاحظات التي ابداها اعضاء الوفد لا تمثل اي خطورة علي السائحين او تأمين الطائرات وان المطار يطبق الاجراءات الدولية في اعمال التأمين والتفتيش.

وأكد اللواء صادق الشوي مدير المطار أن الوفد الألماني ضم خبراء من شركات الطيران الألمانية، وخبراء تأمين المطارات، و ممثلون عن وزارة النقل الألمانية، ورافقهم أعضاء من سلطة الطيران المدني، ورئيس قطاع الأمن بوزارة الطيران المدني المصري ويبدأ الوفد الألماني اجراءات تقييم لمطار شرم الشيخ اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يستقبل المطار الأحد والإثنين وفدًا أمني سويسري لمتابعة اجراءات تأمين السائحين ورحلات الطيران.

تأتي هذه الزيارة ضمن إجراءات السلطات الأمنية والطيران استعدادا لبدء الموسم السياحي الجديد وخاصة لمرسي علم والغردقة واللتان يفضلهما السائح الأوروبي.

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