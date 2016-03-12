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حبس عامل ألقى جثة فتاة بمقابر مدينة نصر بعد حملها سفاحا ووفاتها بالإجهاض

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حبس عامل ألقى جثة فتاة بمقابر مدينة نصر بعد حملها سفاحا ووفاتها بالإجهاض حبس عامل ألقى جثة فتاة بمقابر مدينة نصر بعد حملها سفاحا ووفاتها بالإجهاض
أمرت نيابة ثان مدينة نصر، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد أن تخلص من جثة فتاة وألقى بها بمنطقة "ترب الغفير" بمدينة نصر، بعدما حملت منه سفاحًا وتوفيت أثناء إجراء عملية إجهاض لها داخل عيادة طبيب خاصة .

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة ثان مدينة نصر بلاغًا بالعثور على جثة فتاة بمنطقة "ترب الغفير"، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة أن الجثة لفتاة فى العقد الثانى من عمرها وتوصلت التحريات إلى أهلية المجنى عليها وتعرفت أسرتها عليها، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليها كانت تعمل فى مصنع وتعرفت على عامل ونشأت بينهما علاقة عاطفية تطورت لعلاقة جنسية، أسفرت عن حملها سفاحًا منه، وعندما طالبت الفتاة المتهم بالزواج رفض واقترح عليها ضرورة إجراء عملية إجهاض للجنين قبل نموه فى أحشائها.

وتوجه المتهم بصحبة الفتاة إلى إحدى العيادات الخاصة التى تجرى عمليات الإجهاض، واتفق مع الطبيب على إجراء العملية مقابل مبلغ مالى، وأثناء إجراء العملية حدث نزيف للمجنى عليها، ولم يستطع الطبيب السيطرة عليه، ما نتج عن وفاة المجنى عليها، واستعان المتهم بمالكة المصنع الذى يعمل به وطلب منها سيارة ملاكى ووضع بها جثة الفتاة، ثم استقل السيارة وألقى بها فى منطقة "ترب الغفير" بمدينة نصر حتى تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم ومالكة المصنع وإحالتهما للنيابة التى تباشر التحقيق معهما.

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