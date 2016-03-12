النائب العام يرفع مذكرة للقضاء الأعلى حول خلاف المحكمة والنيابة بقضية التخابر

قرر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، رفع مذكرة نيابة أمن الدولة العليا بشأن الأحداث التى شهدتها محاكمة الرئيس الأسبق المتهم محمد مرسى ومتهمين آخرين فى قضية التخابر مع دولة أجنبية "قطر" بجلسة الخميس الماضى إلى مجلس القضاء الأعلى، للنظر فى شأن ما تضمنته من "وقائع غير مسبوقة فى تاريخ القضاء المصرى، وتجاوز من هيئة المحكمة تجاه النيابة العامة وممثلها ضياء عابد وكيل النائب العام".

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن المستشار نبيل أحمد صادق استقبل، اليوم السبت، عضو النيابة العامة ضياء عابد، وأثنى على حسن تمثيله للنيابة العامة أمام المحكمة بالجلسة المشار إليها، وحرصه على أداء دور النيابة العامة فى مباشرة الدعوى الجنائية أمامها على النحو الأمثل، ووفقا لما رسمه القانون، والذود عن مصالح المجتمع، وحق النيابة العامة فى تمسكها بأداء رسالتها ودورها الذى ناط القانون بها أدائه، فضلا عن تمسكه بقيم وتقاليد القضاء الراسخة.

يذكر أن الجلسة الأخيرة من قضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى وآخرون من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، شهدت قيام رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمى، بإحالة ممثل النيابة العامة فى القضية ضياء عابد، إلى التفتيش القضائى، معتبرا أنه تحدث خلال انعقاد الجلسة بصورة تخالف التقاليد القضائية.

فى سابقة تاريخية..قاضى "التخابر مع قطر"يحيل ممثل النيابة إلى التفتيش.. مشادة كلامية بينهما تتسبب فى غضب المحكمة.. النيابة تعترض على عدم السماح لها بالتحدث لأنه حرمان من حقها.. والمحكمة: حديثه غير لائق

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