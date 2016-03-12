بالصور.. قصر ثقافة الطفل بقنا ينظم محاضرة عن "أسرار الأرقام وألغازها"

نظم نادى العلوم بقصر ثقافة الطفل بقنا، اليوم، محاضرة علمية، بعنوان "أسرار وألغاز الأرقام.. حقيقة أم أوهام"، وذلك فى مقر معهد فتيات قنا الأزهرى، حاضر فيها الدكتور مصطفى محمود، عضو الجمعية المصرية لمعلمى الرياضيات بقنا وعرض فيها أساليب العمليات الحسابية والرياضية عند قدماء المصريين، وكذلك عند اليابانيين.

كما قدم محمود تعريفًا بالجذر التربيعى وكيفية حسابه ذهنيًا، كما تم تعريف الطالبات بكيفية إجراء عملية الحساب والضرب لأرقام أكبر من 10 بطرائق يسيرة وسريعة، مع تدعيم الشرح بأمثلة وتدريبات عملية. وفى نهاية المحاضرة تم عرض فيلم تسجيلى عن العالم آرثر بينجامين، الملقب بساحر الرياضيات.

وصرحت جيهان رمزى، مديرة قصر ثقافة الطفل، بأن هذه المحاضرة تأتى فى إطار محاضرات "التثقيف العلمى" التى ينظمها نادى العلوم بالقصر، وأن هذه المحاضرة كانت تهدف إلى تأكيد أهمية الرياضيات فى حياتنا العامة، وتعريف الطالبات بأثر الرياضيات فى التطور الحضارى، وإعطائهن الفرصة لممارسة طرائق التفكير السليمة، وإكسابهن مهارات فى استخدام أساليب جديدة فى حل المشكلات، وتنمية الدافعية لديهن لتعلم الرياضيات.

وقالت مروة محمد، مسئولة نادى العلوم بقصر ثقافة الطفل، إن المحاضرة تستهدف تسهيل تعلم مادة الرياضيات، ومساعدة الطالبات على تكوين ميول واتجاهات سليمة نحو الرياضيات، وعلى تذوقها، وتنمية بعض العادات السليمة مثل الدقة والنظام، وغيرها من مهارات الرياضيات، وكذلك تنمية القدرات الذهنية والابتكارات العلمية، والإسهام فى تكوين البصيرة الرياضية والفهم والتفكير المنطقى لدى الطالبات، وتدريبهن على الاستنتاج والبرهان والتخيل الرياضى.

وأضافت أن تلك المحاضرات تسهم فى إثراء مدى ونوعية الاستقصاء والبحث لدى الطالبات؛ من خلال توفير وسائل مشاهدة الأفكار الرياضية من منظورات متعددة، كما توفر فرصة للحوار والمشاركة والتفاعل؛ وذلك حينما يحاور الطالبات بعضهن بعضًا، ويحاورن المحاضر أيضًا حول الأمور التى يتم عرضها فى المحاضرة.

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