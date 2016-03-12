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بالصور.. محافظ القليوبية ونواب البرلمان يفتتحون مركزا للدراسات والاستشارات واللغات

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بالصور.. محافظ القليوبية ونواب البرلمان يفتتحون مركزا للدراسات والاستشارات واللغات بالصور.. محافظ القليوبية ونواب البرلمان يفتتحون مركزا للدراسات والاستشارات واللغات
افتتح الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، أكبر مركز إقليمى للتدريب والدراسات والاستشارات واللغات تابعة لجمعية الشبان المسلمين بالقليوبية، يرافقه اللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام للمحافظة، والمستشار حمدى أبو العينين رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب الدكتور محمد الفيومى عن دائرة طوخ وجمال كوش عن بنها واللواء كمال الدين حسين وخالد يوسف عن دائرة كفر شكر، اليوم السبت، بإشراف عدد من أساتذة الجامعات المصرية والجامعة الأمريكية.

وقال مصطفى عبد الحميد فرج، رئيس المكتب التنفيذى للجمعية والمشرف العام على المركز، إن المركز يضم أكبر وحدات للدراسات والتدريب واللغات والإرشاد الأسرى ومركز للتدريب الإعلامى والصحفى والإذاعى والدراسات التنموية، وفقا لأحدث التقنيات العالمية والتكنولوجية.

محافظ-القليوبية-ونواب-البرلمان-يفتتحون-مركزا-للدراسات-والاستشارات-واللغات-(1)

محافظ-القليوبية-ونواب-البرلمان-يفتتحون-مركزا-للدراسات-والاستشارات-واللغات-(2)

محافظ-القليوبية-ونواب-البرلمان-يفتتحون-مركزا-للدراسات-والاستشارات-واللغات-(3)

محافظ-القليوبية-ونواب-البرلمان-يفتتحون-مركزا-للدراسات-والاستشارات-واللغات-(4)

محافظ-القليوبية-ونواب-البرلمان-يفتتحون-مركزا-للدراسات-والاستشارات-واللغات-(5)

محافظ-القليوبية-ونواب-البرلمان-يفتتحون-مركزا-للدراسات-والاستشارات-واللغات-(6)

محافظ-القليوبية-ونواب-البرلمان-يفتتحون-مركزا-للدراسات-والاستشارات-واللغات-(7)

محافظ-القليوبية-ونواب-البرلمان-يفتتحون-مركزا-للدراسات-والاستشارات-واللغات-(8)

محافظ-القليوبية-ونواب-البرلمان-يفتتحون-مركزا-للدراسات-والاستشارات-واللغات-(9)

محافظ-القليوبية-ونواب-البرلمان-يفتتحون-مركزا-للدراسات-والاستشارات-واللغات-(10)

محافظ-القليوبية-ونواب-البرلمان-يفتتحون-مركزا-للدراسات-والاستشارات-واللغات-(11)

محافظ-القليوبية-ونواب-البرلمان-يفتتحون-مركزا-للدراسات-والاستشارات-واللغات-(12)

محافظ-القليوبية-ونواب-البرلمان-يفتتحون-مركزا-للدراسات-والاستشارات-واللغات-(13)

محافظ-القليوبية-ونواب-البرلمان-يفتتحون-مركزا-للدراسات-والاستشارات-واللغات-(14)

محافظ-القليوبية-ونواب-البرلمان-يفتتحون-مركزا-للدراسات-والاستشارات-واللغات-(15)

محافظ-القليوبية-ونواب-البرلمان-يفتتحون-مركزا-للدراسات-والاستشارات-واللغات-(16)

محافظ-القليوبية-ونواب-البرلمان-يفتتحون-مركزا-للدراسات-والاستشارات-واللغات-(17)

محافظ-القليوبية-ونواب-البرلمان-يفتتحون-مركزا-للدراسات-والاستشارات-واللغات-(18)

محافظ-القليوبية-ونواب-البرلمان-يفتتحون-مركزا-للدراسات-والاستشارات-واللغات-(19)

محافظ-القليوبية-ونواب-البرلمان-يفتتحون-مركزا-للدراسات-والاستشارات-واللغات-(20)

محافظ-القليوبية-ونواب-البرلمان-يفتتحون-مركزا-للدراسات-والاستشارات-واللغات-(21)

محافظ-القليوبية-ونواب-البرلمان-يفتتحون-مركزا-للدراسات-والاستشارات-واللغات-(22)

محافظ-القليوبية-ونواب-البرلمان-يفتتحون-مركزا-للدراسات-والاستشارات-واللغات-(23)


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