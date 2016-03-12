بالصور.. نواب السويس يكرمون 68 فردا وضابط شرطة

نظم مديرية أمن السويس احتفالا مساء اليوم بنادى الشرطة لتكريم ضباط وأفراد الشرطة بالمحافظة المتميزين فى عملهم وجاء التكريم بناء على الدعوة من نواب السويس.

بحضور اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس واللواء محمد عبد اللاه، قائد الجيش الثالث الميدانى واللواء مجدى عبد العال، مدير أمن السويس.

حيث كرم الحضور ونواب مجلس الشعب 68 من أفراد وضابط الشرطة بمدير أمن السويس، ومن أبرز المكرمين العميد محمد ولى الدين، مدير المباحث الجنائية والعميد محمد الدفراوى مدير المرور بالسويس، العميد عمرو زغلول مأمور قسم الأربعين ورائد صالح مجدى رئيس قسم التراخيص المرور بالسويس .

كما قام قائد الجيش الثالث الميدانى بتكريم العريف سليمان مهدى بمنحه جائزة مالية عقب أن قام برفض الرشوة من أحد المواطنين أثناء عمله.

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