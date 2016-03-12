أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

«صنع في مصر».. جاليري لعرض لوحات وأثاث بأياد مصرية

Google+ Print
الفنانة التشكيلية هالة إمام والمهندس إسلام مصطفى

الفنانة التشكيلية هالة إمام والمهندس إسلام مصطفى يتوسطهما إحدى زائرات الجاليري

افتتحت الفنانة التشكيلية هالة إمام والمهندس إسلام مصطفى، مساء اليوم السبت، جاليري “صنع في ” بمنطقة الزمالك بالقاهرة، لعرض لوحات تشكيلية وبورتريه ومقاعد و”أسره” ومشغولات يدوية وأثاث لدعم وتنشيط الصناعة المصرية وإعادتها إلى مكانتها.

وقالت “إمام”، في تصريح لـ”أونا”، إن الجاليري وفر فرص عمل لعدد من العمالة المصرية وهو ما يهدف إليه، مشيرة إلى أن معروضات الجاليري مصرية مئة بالمائة.

وأعربت “إمام” عن سعادتها بردودو الأفعال على الجاليري، مضيفة أنهم أشادوا بجودة المنتجات المعروضة وذوقها.

المراسل – عمر جمال

جانب من المعروضات بجاليري «صنع في مصر»

جانب من المعروضات بجاليري «صنع في مصر»

جانب من المعروضات بجاليري «صنع في مصر»

جانب من المعروضات بجاليري «صنع في مصر»

جانب من المعروضات بجاليري «صنع في مصر»

جانب من المعروضات بجاليري «صنع في مصر»

جانب من المعروضات بجاليري «صنع في مصر»

جانب من المعروضات بجاليري «صنع في مصر»

جانب من المعروضات بجاليري «صنع في مصر»

جانب من المعروضات بجاليري «صنع في مصر»

جانب من المعروضات بجاليري «صنع في مصر»

جانب من المعروضات بجاليري «صنع في مصر»

جانب من المعروضات بجاليري «صنع في مصر»

جانب من المعروضات بجاليري «صنع في مصر»

جانب من المعروضات بجاليري «صنع في مصر»

جانب من المعروضات بجاليري «صنع في مصر»

جانب من المعروضات بجاليري «صنع في مصر»

جانب من المعروضات بجاليري «صنع في مصر»

جانب من المعروضات بجاليري «صنع في مصر»

جانب من المعروضات بجاليري «صنع في مصر»

جانب من المعروضات بجاليري «صنع في مصر»

جانب من المعروضات بجاليري «صنع في مصر»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»