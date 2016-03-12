«صنع في مصر».. جاليري لعرض لوحات وأثاث بأياد مصرية

افتتحت الفنانة التشكيلية هالة إمام والمهندس إسلام مصطفى، مساء اليوم السبت، جاليري “صنع في مصر” بمنطقة الزمالك بالقاهرة، لعرض لوحات تشكيلية وبورتريه ومقاعد و”أسره” ومشغولات يدوية وأثاث لدعم وتنشيط الصناعة المصرية وإعادتها إلى مكانتها.

وقالت “إمام”، في تصريح لـ”أونا”، إن الجاليري وفر فرص عمل لعدد من العمالة المصرية وهو ما يهدف إليه، مشيرة إلى أن معروضات الجاليري مصرية مئة بالمائة.

وأعربت “إمام” عن سعادتها بردودو الأفعال على الجاليري، مضيفة أنهم أشادوا بجودة المنتجات المعروضة وذوقها.

المراسل – عمر جمال