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مسلحون سوريون يقولون إنهم أسقطوا طائرة حربية

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مسلحون سوريون يقولون إنهم أسقطوا طائرة حربية مسلحون سوريون يقولون إنهم أسقطوا طائرة حربية

أرشيفية

قالت المعارضة السورية المسلحة وجماعة تراقب الصراع إن مسلحين أسقطوا طائرة حربية في غرب سوريا يوم السبت رغم وجود تقارير متضاربة عما إذا كان قد تم إسقاطها بصاروخ أو بالأسلحة المضادة للطائرات.

وبحسب رويترز قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن جماعة من المعارضة المسلحة أسقطت الطائرة في محافظة حماة بإطلاق صاروخين، وأضاف أن الطائرة سورية على الأرجح.

لكن جماعة جيش النصر المعارضة التي تنشط في المنطقة قالت إنها أسقطت الطائرة بأسلحة مضادة للطائرات.

ولم يرد أي تعليق فوري من الجيش السوري.

كانت المعارضة السورية المسلحة أسقطت في السابق طائرات حربية سورية بأسلحة مضادة للطائرات.

وطلبت المعارضة المسلحة من الأطراف الداعمة لها في الخارج ومنها تزويدها بصواريخ مضادة للطائرات للتصدي للطائرات الحربية السورية والروسية. لكن المعارضة تقول إنها لم تحصل على هذه الأسلحة حتى الآن مما يشير إلى مخاوف من سقوطها في أيدي جماعات مثل تنظيم داعش.

 

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