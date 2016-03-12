اليمين الفرنسى يطالب بسحب وسام جوقة الشرف من ولى العهد السعودى

طالب حزب الجبهة الوطنية اليمينى الفرنسى المتطرف السبت ب "سحب" وسام الشرف الممنوح لولى العهد السعودى، معتبرا ان هذا الوسام الذى يعد الارفع فى فرنسا، "لا يتماشى مع النظام" السعودى.

واعتبر المسؤول الثانى فى الجبهة الوطنية فلوريان فيليبو ان مسألة هذا الوسام الذى سلمه الرئيس فرنسوا هولاند فى الرابع من مارس إلى ولى العهد محمد بن نايف بعيدا عن الانظار، "تتفاقم وصورة فرنسا هى التى تتضرر جراء ذلك".

وأضاف فيليبو فى بيان أن هذا الوسام "لا يتماشى مع النظام السعودى" "الذى يتناقض مع حقوق الرجل والمرأة خصوصا".

وأوضح فيليبوا أن كشف وسائل الإعلام عن مراسلات دبلوماسية تعطى الإنطباع بأن السلطات الفرنسية قد انصاعت للضغط السعودى "يزيد العار".

وقال نائب رئيس الجبهة أن هذه "القضية ترخى بكل ثقلها على صورة وصيت بلادنا". وأضاف "عملا بمبادىء الكرامة والشرف، يتعين على الرئيس سحب وسام الشرف هذا من ولى العهد السعودى".

وتقيم فرنسا علاقات متواصلة مع السعودية التى تعتبرها حليفا مهما فى سوريا فى محاربة تنظيم داعش، والتى أبرمت معها عقود تسلح مهمة.

وولى العهد السعودى محمد نايف هو ايضا وزير الداخلية فى السعودية التى اعدم فيها 71 شخصا منذ بداية السنة و153 فى 2015، كما يفيد تعداد للوكالة الفرنسية يستند إلى الأرقام الرسمية. ولم تشهد السعودية مثيلا لهذا المستوى منذ 20 عاما.

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