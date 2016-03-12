أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

هولاند: لن نقدم تنازلات لتركيا فى حقوق الإنسان مقابل ضبط تدفق المهاجرين

Google+ Print
هولاند: لن نقدم تنازلات لتركيا فى حقوق الإنسان مقابل ضبط تدفق المهاجرين هولاند: لن نقدم تنازلات لتركيا فى حقوق الإنسان مقابل ضبط تدفق المهاجرين
أكد الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند أنه لا ينوى تقديم أى تنازلات الى تركيا فيما يتعلق بحقوق الانسان والتأشيرات لقاء ضمانات من جانبها حول ضبط تدفق المهاجرين.

جاء ذلك فى تصريح للرئيس الفرنسى عقب اجتماعه اليوم السبت بقيادات الأحزاب الإشتراكية الأوروبية بقصر الإليزيه، وقال أولاند:" لا يجب أن يكون هناك أى تنازلات فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو فى معايير منح التأشيرات".

وأضاف الرئيس الفرنسى، أن المفاوضات بين أنقرة والـ ٢٨ دولة الأعضاء بالاتحاد الأوروبى سوف تستأنف خلال قمة أوروبية الخميس والجمعة القادمين ببروكسل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365