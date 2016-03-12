هولاند: لن نقدم تنازلات لتركيا فى حقوق الإنسان مقابل ضبط تدفق المهاجرين

أكد الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند أنه لا ينوى تقديم أى تنازلات الى تركيا فيما يتعلق بحقوق الانسان والتأشيرات لقاء ضمانات من جانبها حول ضبط تدفق المهاجرين.

جاء ذلك فى تصريح للرئيس الفرنسى عقب اجتماعه اليوم السبت بقيادات الأحزاب الإشتراكية الأوروبية بقصر الإليزيه، وقال أولاند:" لا يجب أن يكون هناك أى تنازلات فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو فى معايير منح التأشيرات".

وأضاف الرئيس الفرنسى، أن المفاوضات بين أنقرة والـ ٢٨ دولة الأعضاء بالاتحاد الأوروبى سوف تستأنف خلال قمة أوروبية الخميس والجمعة القادمين ببروكسل.

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