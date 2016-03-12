الأهلي: لم يكن من المفترض أن نهدر الفوز

يعتقد كامل زاهر عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأحمر في أنجولا أن لاعبيه كانوا قادرين على تحقيق الفوز على ريكرياتيفو ليبولو خلال ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره الإفريقي بالتعادل سلبيا مع مضيفه ريكرياتيفو ليبولو اليوم السبت.

وقال زاهر لقناة "أون تي في" عقب المباراة: "الحمد لله على التعادل، ولكننا كنا قادرين على الفوز بعدما سيطرنا على أكثر من ثلثي الوقت".

وتابع "لم يكن من المفترض أن نهدر فوزا في المتناول، لكن الحمد لله على النتيجة".

وأشار زاهر إلى أن بعثة الأهلي ستعود إلى العاصمة لواندا مساء اليوم في حافلة وليس بالطيران، على أن تبدأ رحلة العودة للقاهرة غدا الأحد.