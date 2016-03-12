تعرف عليها وحافظ على نفسك.. أعراض شائعة يتجاهلها الرجال رغم خطورتها

1 -ألم الصدر

كشف الموقع الهندى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، فى تقرير نشره مؤخرا، عن بعض الأعراض الشائعة التى يتجاهلها الرجال، رغم خطورتها مثل ألم الصدر وضيق التنفس وغيرها.. وأوضح التقرير أن هذه الأعراض الخطيرة تشمل:>يعتقد معظم الرجال أنها دليل على الإصابة بالأزمات القلبية فقط، لكنهم لا يدركون أن آلام الصدر قد تعبر عن عدد من المشاكل الصحية مثل الالتهاب والانسداد الرئوى أو الربو.

وتابع أن زيادة مستويات التوتر واتباع العادات الغذائية غير الصحية وقرحة المعدة هى من المشاكل الشائعة بين الرجال، وينتج عنها ألما شديدا فى الصدر، وينبغى عدم تجاهلها.

2- ضيق التنفس

3- الشعور بالتعب

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>من الأعراض الشائعة بين الرجال، وقد يدل على مشاكل صحية خطيرة تتعلق بالقلب والأوعية الدموية، أو أنه يشير إلى وجود أمراض بالرئة كسرطان الرئة والانسداد الرئوى المزمن وانتفاخ الرئة والربو وارتفاع ضغط الدم، كما يعد ضيق التنفس علامة على الإصابة بفقر الدم الذى يعد من الأمراض الشائعة بين الرجال خلال هذه الأيام.>يعانى بعض الرجال من التعب الشديد والنقص فى الطاقة بشكل منتظم، من الممكن أن يكون ذلك بسبب قلة النوم، وقد يمثل عرضا لأمراض خطيرة مثل السرطان وقصور القلب والسكر والتهاب المفاصل وأمراض الكلى والكبد، وغير ذلك الكثير من الأمراض الخطيرة التى ترتبط بالتعب ولا يجب تجاهلها على الإطلاق.

- الشعور بحرقان وحموضة بالمعدة بداية لحدوث الذبحة الصدرية

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