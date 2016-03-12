مجلس الوزراء اللبنانى يؤكد توصله لحل مشكلة النفايات بالبلاد

أقر مجلس الوزراء اللبنانى خطة مرحلية لحل مشكلة النفايات مدتها 4 سنوات، تقضى بإنشاء مركزى معالجة للنفايات فى برج حمود، الجديدة- البوشرية ونهر الغدير، وكذلك إعادة فتح مطمر الناعمة مؤقتا، وصرف حوافز مالية للبلديات الواقعة فى نطاق المطمر.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن أبرز النقاط التى تم الاتفاق عليها خلال جلسة مجلس الوزراء، كما أعلنها وزير الإعلام اللبنانى رمزى جريج:

- إنشاء مركز معالجة للنفايات ومطمر صحى مستقبلا فى منطقتى الشوف وعاليه باتلتشاور مع البلديات.

>- توزيع نفايات منطقة بيروت الإدارية على مراكز الطمر والمعالجة المستحدثة وكذلك معمل الفرز فى صيدا.

>- إنشاء وتطوير معامل الفرز والمعالجة وفق المعايير الصحية المتبعة.

>- تكليف وزارتى الداخلية والمالية إقرار مشروع قانون حوافز للبلديات التى تقع فى محيط المطامر، بكلفة 40 مليون دولار قابلة للتمديد ومنها مناطق: برج حمود، الجديدة- البوشرية- السد، برج البراجنة، الشويفات، الشوف وعاليه.

- دفع مبلغ 6 دولارات بدلا عن كل طن من النفايات تنقل إلى مطمر الناعمة، وتحسم من مستحقات البلديات المستفيدة من الصندوق.

- إلزام مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة باعتماد التقنيات العلمية الضامنة لسلامة البيئة.

>- حق اتحادات البلديات والبلديات معالجة نفاياتها على طريقتها.

>- البدء بتطبيق مراحل الفرز.

>- تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لمشاريع إنمائية فى البلدات التى تقع ضمن مراكز طمر النفايات ومعالجتها.

- الموافقة على طلب بلديات برج حمود، الجديدة- البوشرية- السد والشويفات باستثمار الأراضى الناتجة عن ردم النفايات فى نطاقها باستثناء الأراضى العامة.

>- إنشاء معمل فرز وتكرير المياه المبتذلة فى منطقة نهر الغدير.

>- تشكيل لجنة من وزارات البيئة، الداخلية، المالية والشؤون الإدارية لمراجعة مراحل التنفيذ.

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