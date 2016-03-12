محمد بن سلمان: السعودية تقدر موقف الأزهر تجاه الإرهاب والتطرف

أجرى ولى ولى العهد السعودى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولى ولى العهد عبّر خلال الاتصال عن تقدير المملكة لموقف الأزهر تجاه الإرهاب والتطرف، وتأييدها لما أعلنه الأزهر من تنديد واستنكار لممارسات المليشيات الطائفية.

ومن جانبه شكر الدكتور الطيب ولى ولى العهد السعودى على ما عبر به ، مؤكدا موقف الأزهر الثابت الذى يقوم على الدعوة إلى وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم، ونبذ التطرف والعنف الذى يؤدى لزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة.