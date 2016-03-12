ردا على والد اللاعب.. هيدينك: لا نضغط على أزار

رد جوس هيدينك مدرب تشيلسي على والد لاعبه إدين أزار الذي قال إن الفريق يضغط على الدولي البلجيكي رغم معاناته من الإصابة.

وشارك أزار هذا الموسم مع تشيلسي في 38 مباراة بكل المسابقات، سجل هدفين وصنع ثمانية أهداف.

وصرح هيدينك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إيفرتون بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي "لا أعتقد أننا نضغط على أزار مطلقا، لأننا نتحدث مع اللاعبين بطريقة جيدة، لدينا نظام يخبرنا حينما يتعب اللاعبون، ومخاطر إصابتهم أيضا".

واستطرد "لقد اختبرنا الأمر ذاته مع بيدرو رودريجيز، لقد عمل بكد لكنه كان يشعر بالتعب، إيدين أيضا لديه مشكلة في الأسابيع الأخيرة بعدما عاد من إصابته".