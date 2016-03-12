أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ردا على والد اللاعب.. هيدينك: لا نضغط على أزار

Google+ Print
ردا على والد اللاعب.. هيدينك: لا نضغط على أزار ردا على والد اللاعب.. هيدينك: لا نضغط على أزار

رد جوس هيدينك مدرب تشيلسي على والد لاعبه إدين أزار الذي قال إن الفريق يضغط على الدولي البلجيكي رغم معاناته من الإصابة.

وشارك أزار هذا الموسم مع تشيلسي في 38 مباراة بكل المسابقات، سجل هدفين وصنع ثمانية أهداف.

وصرح هيدينك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إيفرتون بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي "لا أعتقد أننا نضغط على أزار مطلقا، لأننا نتحدث مع اللاعبين بطريقة جيدة، لدينا نظام يخبرنا حينما يتعب اللاعبون، ومخاطر إصابتهم أيضا".

واستطرد "لقد اختبرنا الأمر ذاته مع بيدرو رودريجيز، لقد عمل بكد لكنه كان يشعر بالتعب، إيدين أيضا لديه مشكلة في الأسابيع الأخيرة بعدما عاد من إصابته".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع