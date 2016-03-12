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بالفيديو – فان دير سار لا يكتفي بالعودة من الاعتزال ويتصدى لركلة جزاء

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بالفيديو – فان دير سار لا يكتفي بالعودة من الاعتزال ويتصدى لركلة جزاء بالفيديو – فان دير سار لا يكتفي بالعودة من الاعتزال ويتصدى لركلة جزاء

عاد إدوين فان دير سار حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق من اعتزاله وذلك لحل أزمة حراسة المرمى في ناديه السابق الذي نشأ فيه نوردفيك والذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة الهولندي.

وتصدى صاحب الـ45 عاما لركلة جزاء احتسبت على فريقه في المباراة التي جمعته بفريق يودان بويز بطريقة ممتازة.

وكان فان دير سار قد قضى عددا من أعوامه الأولى كشاب في نادي نوردفيك، ويعاني الأخير من أزمة إصابات متكررة ليعود الحارس لارتداء قفازاته لأول مرة منذ اعتزاله من 5 أعوام.

وتألق فان دير سار ليقود فريقه لتحقيق تعادل قاتل بنتيجة 1-1 بعدما كان متأخرا بهدف.

وفاز فان دير سار طوال مسيرته بـ27 لقبا مع كلا من أياكس ويوفنتوس وفولام ومانشستر يونايتد.

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فيديو اليوم السابع

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