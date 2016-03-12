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السيسى لرئيس الوزراء: "استمروا فى رعاية الغلابة علشان أنا حاسس بيهم قوى"

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السيسى لرئيس الوزراء: "استمروا فى رعاية الغلابة علشان أنا حاسس بيهم قوى" السيسى لرئيس الوزراء: "استمروا فى رعاية الغلابة علشان أنا حاسس بيهم قوى"
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم السبت، مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور خالد حنفى وزير ، لأكثر من 6 ساعات؛ حيث أطلع الرئيس على آخر مشروعات وزارة التموين؛ وأهمها تطوير المجمعات الاستهلاكية، والاطمئنان على المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية، خاصة السكر والزيت وغيرهما من السلع الأخرى ومنتجات اللحوم والدواجن، والتى يتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة بالعديد من المناطق بأسعار مخفضة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الاستمرار فى المشروعات الخدمية التى تخدم المواطنين مع توفير كافة السلع الغذائية، قائلاً: "استمروا فى رعاية الغلابة علشان أنا حاسس بيهم قوى"، وطالب الرئيس بضرورة الاستمرار فى تيسير إنشاء المنافذ التجارية الكبرى مع توفير كافة السلع أولاً بأول، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والعمل على استمرار تنفيذ مشروعات الوزارة مثلما حدث فى مصانع تعبئة السكر، وكذلك تطوير المجمعات الاستهلاكية ونظام الربط الإلكترونى لمنظومة التجارة الداخلية ومنافذ شركتى الجملة، والذى تنفذه حاليًا وزارة التموين.


>- مصادر: الرئيس يلتقى شريف إسماعيل وخالد حنفى بعد قليل

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