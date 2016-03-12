وزير التموين للسيسى: المجمعات الاستهلاكية حققت أرباحا للمرة الأولى فى 2015

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الإجراءات الجارى تنفيذها من أجل توفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، واطمأن على توافرها فى الأسواق وتيسير حصول المواطنين عليها، ولاسيما محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

واجتمع الرئيس اليوم، السبت، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

واستعرض، وزير التموين، خلال الاجتماع مشروع تطوير قواعد البيانات الخاص بالبطاقات التموينية، فضلاً عن مشروع إنشاء منظومة متكاملة للربط الالكترونى بين مختلف مؤسسات الدولة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير التموين استعرض خلال الاجتماع جهود الوزارة للحفاظ على استقرار أسعار اللحوم وتوفير الدواجن بأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى ضبط أسعار السلع الغذائية بالتنسيق مع المنتجين ومالكى السلاسل التجارية التى توسع بعضها بافتتاح فروع جديدة لها وصل عددها إلى مائتى فرعٍ، فضلاً عن دخول سلاسل تجارية جديدة إلى السوق المصرية.

وأشار وزير التموين، إلى أن المجمعات الاستهلاكية حققت أرباحاً للمرة الأولى فى عام 2015، مشيرا إلى التوجه نحو زيادة عدد المنافذ على مستوى المحافظات لتوفير السلع الأساسية والتموينية وضبط أسعارها من خلال خفض تكلفة النقل.

وأشارالوزير إلى أن مشروع "جمعيتي" الذى يهدف لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال فتح منافذ سلعية فى القرى بمختلف المحافظات ساهم فى توفير 60 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى دوره فى توفير السلع واستقرار أسعارها.

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