تحديد هوية تشكيل عصابي قام بالسطو المسلح علي مقطورة سكر بالمنيا‎

​​تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا من تحديد هوية تشكيل عصابي قام بالسطو المسلح على مقطورة تابعة لمصنع السكر بكوم أمبو بأسوان والاستيلاء على حمولتها البالغة 70 طن سكر.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ملوي من حسني ا ه 46سنة سائق، ومقيم منشاة البكري الفيوم بأنه اثناء سيره وبالسيارة رقم 2534ن ج ا نقل بالمقطورة رقم 5463 ف ص ه المحملة ب70طن سكر من المصنع كوم امبو أسوان في اتجاه محافظة المنوفية ولدى مروره بالطريق الصحراوي الغربي فوجئ بسيارة نقل زرقاء اللون بدون لوحات اعترضت طريقه يستقلها أشخاص مجهولون قاموا باستياقفهم وانزالهم من السيارة، واقتيادهما وتعصيبهما داخل سيارة ميكروباص بيضاء اللون بدون لوحات تحت تهديد السلاح.

عقب ذلك قاموا بالتوجه بهما إلى إحدى المناطق المتاخمة بالطريق الصحراوي الشرقي شمال قرية الشيخ فضل مركز بني مزار والتخلي عنهما، ولاذوا بالفرار وقيام باقي الجناة بالاستيلاء علي السيارة النقل بحمولتها في وقت لاحق عثر علي السيارة بالمقطورة بدون الحمولة بطريق الجيش بالقرب من قرية الشيخ حسن بمركز مطاي تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1693اداري مركز ملوي.

ونظرا لما تمثله الواقعة من خطورة علي الامن العام تشكل فريق بحث على أعلي مستوى أمني بقيادة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، ومعاونة العميد عصام الخضري رئيس فرع البحث للجنوب، والعقيد اشرف عبد المالك رئيس فرع البحث للشمال، وبالتنسيق مع العميد علاء الجاحر رئيس فرع الأمن العام، ومن خلال السير في خطة بحث امكن التوصل الي قيام الجناة بالتصرف في المسروقات لدي احمد ع س 31سنة تاجر ومقيم القوصية أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أمن أسيوط تم ضبط المذكور وبحوزته المسروقات كاملة بمواجهته اقر بشراءها بواسطة محمد ع ح 37سنة عامل ومقيم نجع حسن عبد الرحيم بني هلال القوصية اسيوط.

بعرض المسروقات على المجني عليه تعرف عليها، بتطوير خطة البحث وتكثيف التحريات وجمع المعلومات توصلت الي ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من ​​أشرف ا ع 39سنة عامل ومقيم دلج مركز ديرمواس السابق اتهامه في 8قضايا والمحكوم عليه بالمؤبد غيابيا في قضية اقتحام مجلس مدينة ديرمواس هارب –محمد ف م 35سنة سائق ومقيم بذات الناحية والمحكوم عليه بالمؤبد غيايبا في ذات القضية –صالحين ع ض49سنة عاطل ومقيم عرب غنيم حلوان هارب-رضا ع ض 41سنة عاطل ومقيم بذات الناحية هارب-زين خ ه 32سنة عاطل ومقيم بندر ملوي هارب-هلال م م 40سنة عاطل ومقيم الساحل القاهرة هارب، وآخرين جاري تحديدهم.