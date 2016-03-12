الليلة..إبراهيم فايق يعلن آخر حلقات برنامجه “ساعة رياضة” على cbc اكسترا

كتبت- إ نجي لطفي

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج ساعة رياضة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي عن أن الليلة أخر حلقات برنامجه على شاشة cbc اكسترا بعد مسيرة استمرت سنتين و3 شهور.

وكتب فايق على صفحته قائلا: “النهاردة هتتوقف مسيرة #ساعة_رياضة.. النهاردة اخر حلقة ليا وهينتهي دوري اللي استمر على مدار سنتين و3 شهور هم عمر قناة #cbcextra واللي اتشرفت إني كنت من مؤسسيها من اللحظة الأولى اللي ظهرت فيها ع الهوا”.

وتوجه بالشكر لكل العاملين بالقناة قائلا:” شكرا لحضراتكم.. شكرا لكل اللي ساعدنا ودعمنا ووقف جنبنا.. شكرا لكل اللي انتقدنا علشان نبقى أحسن.. شكرا لكل أصحابي وزمايلي في cbcextra اللي تعبتهم معايا جدا.. الذكريات اللي بينا مش هتنتهي أبدا.. أنا بحبكم جدا وربنا يعلم قد إيه زعلان أني هسيبكم.. ادعوا لي.. علشان محتاج ده جدا في خطوة جديدة اتمنى ربنا يوفقني فيها”.