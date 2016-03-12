أخبار ليبيا اليوم.. منسق الأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار فى ليبيا

أخبار ليبيا اليوم

ركزت أخبار ليبيا اليوم على دعوة منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى ليبيا على الزعترى لوقف إطلاق النار، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى حول انتقاد أوباما للسياسة الأوروبية فى ليبيا بعد انتهاء الحملة الجوية للناتو على القذافى فى 2011.>وأبرزت أخبار ليبيا اليوم دعوة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى ليبيا على الزعترى إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وخروج آمن للمدنيين العالقين فى مناطق القتال بمدينة بنغازى.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم فى بيان صحفى للبعثة، أمس الجمعة ، أن البعثة تلقت تقارير تفيد بأن العديد من الأسر عالقة فى مناطق القتال فى مدينة بنغازى، وعلى وجه التحديد فى ضاحيتى قنفودة والقوارشة ، لافتا إلى أن هذه الأسر تواجه نقصاً فى الكهرباء والغذاء والإمدادات الطبية، وناشد الزعترى جميع الأطراف المتحاربة ضمان الخروج الآمن لجميع المدنيين العالقين فى المناطق المتأثرة بالقتال والراغبين فى المغادرة.

كما حث الزعترى جميع الأطراف على السماح بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية فى بنغازى بغية تيسير عمل المنظمات الإنسانية على الأرض، وأضاف البيان أن جميع الأطراف بالتزامها باحترام أحكام القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان فى جميع الأوقات.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى لـ"CNN" والذى حاول التخفيف من تعليقات الرئيس باراك أوباما، التى انتقد فيها بشدة السياسة الأوروبية فى ليبيا بعد انتهاء الحملة الجوية للناتو على القذافى فى 2011، والتأكيد على قوة التحالف بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال نيد برايس للشبكة الإخبارية الأمريكية، الجمعة، أن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون طالما كان شريكا مقربا من الرئيس أوباما، ونحن نقدر بشدة اسهامات المملكة المتحدة على صعيد الأمن القومى والسياسة الخارجية التى تعكس علاقتنا الخاصة والحيوية.

وفى مقابلة مع مجلة "ذا أتلانتك"، قال أوباما أن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون أصبح مشدد بطيف واسع من الأمور بعد انتهاء الحملة الجوية التى اسقطت القذافى، ووجه الرئيس الأمريكى النصيب الأكبر من الانتقادات لكلا من كاميرون والرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى، وعلى الرغم من قناعة أوباما بضرورة التدخل العسكرى لإسقاط القذافى، إلا أنه يرى ليبيا اليوم فى حالة "فوضى".

وبحسب مجلة ذا أتلانتك فإن أوباما، أشار للوضع المضطرب فى ليبيا بأنه "مشهد مقرف" وهو ما أثار غضب الأوروبيين.

وأعرب مكتب كاميرون عن ترحيبه ببيان برايس، كما أعرب عن اتفاقه فى الرأى بأنه لا يزال هناك تحديات عديدة صعبة فى ليبيا، لكنه شدد على أن التدخل ومساعدة مدنيين أبرياء عانوا التعذيب والقتل على يد حاكمهم، كان قرارا سليما.

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