أخبار المغرب اليوم.. تحذيرات من نقص احتياطى القمح والمخزون يكفى لأشهر

ركزت أخبار المغرب اليوم، على ضم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، المغرب، إلى قائمة 34 بلدا عبر العام، يعرف أمنها الغذائى تدهورا، محذرة من نقص محصول القمح، وأنه يكفى لعدة أشهر فقط.

وقالت "الفاو"، فى تقرير لها حول "توقعات المحاصيل ووضع الغذاء"، إن توقعات المحاصيل فى كل من المغرب والجزائر انخفضت بسبب ظروف الجفاف، معتبرة أن قائمتها التى تضم 34 دولة، تحتاج حاليا إلى مساعدات غذائية خارجية بسبب الجفاف والفيضانات والنزاعات الأهلية.

أخبار المغرب اليوم..

>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، تركيز الشركات الفرنسية مجددا على المغرب الذى يعتبر مركزا اقتصاديا وبوابة إلى الأسواق الواعدة فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وقد وصل إلى المملكة المغربية الخميس الماضى وفد من رؤساء نحو 100 شركة فرنسية، وقال رئيس نقابة العمل الفرنسيين بيار جاتاز فى مناسبات عدة، إن أفريقيا، التى من المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها إلى مليارى نسمة بحلول العام 2025، "فى حاجة إلى كل شىء"، من المياه إلى الطاقة مرورا بالبنية التحتية.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، المرحلة الحالية للعلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب وروسيا بارتفاع ثابت لحجم التبادل التجارى منذ عام 1994، حيث وصل السنة الماضية إلى 5.2 مليار دولار.

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