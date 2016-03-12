أعراض سكر الأطفال.. تعرف عليها وحافظ على طفلك

مرض السكر من النوع الأول غالبا ما يصيب الأطفال، وتختلف أعراضه عن سكر النوع الثانى الذى يصيب كبار السن فى الغالب.

وأوضح الموقع الأمريكى " Mayo Clinic" - فى تقرير نشره - أن أعراض مرض السكر من النوع الأول فى الأطفال عادة ما تتطور بشكل سريع خلال أسابيع، وتشمل:

1- زيادة العطش وكثرة التبول

2- الجوع الشديد



>3- فقدان الوزن

4- الشعور بالتعب

5-عدم وضوح الرؤية



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