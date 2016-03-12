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أعراض سكر الأطفال.. تعرف عليها وحافظ على طفلك

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أعراض سكر الأطفال.. تعرف عليها وحافظ على طفلك أعراض سكر الأطفال.. تعرف عليها وحافظ على طفلك
مرض السكر من النوع الأول غالبا ما يصيب الأطفال، وتختلف أعراضه عن سكر النوع الثانى الذى يصيب كبار السن فى الغالب.

وأوضح الموقع الأمريكى " Mayo Clinic" - فى تقرير نشره - أن أعراض مرض السكر من النوع الأول فى الأطفال عادة ما تتطور بشكل سريع خلال أسابيع، وتشمل:

1- زيادة العطش وكثرة التبول


>لأن السكر الزائد يتراكم فى دم الطفل ويسحب السوائل من أنسجة الجسم ما يسبب الشعور بالعطش، ونتيجة شرب الطفل مزيد من السوائل يتبول أكثر من المعتاد.

2- الجوع الشديد


>يشعر الطفل بالجوع الشديد نتيجة عدم وجود ما يكفى من الإنسولين الذى ينقل السكر إلى عضلات وخلايا جسم الطفل فتستنزف الأعضاء طاقتها، ويتسبب ذلك فى شعوره بالجوع الشديد.
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>3- فقدان الوزن


>رغم تناول طفلك الطعام أكثر من المعتاد إلا أنه يفقد الكثير من الوزن بشكل سريع، نتيجة لانخفاض مخازن وإمدادات السكر والطاقة فى الأنسجة والعضلات.

4- الشعور بالتعب


>إذا حرمت خلايا الطفل من السكر يشعر الطفل بالكسل والتعب.

5-عدم وضوح الرؤية


>ارتفاع نسبة السكر بدم الطفل يؤثر على السائل المتواجد فى العيون، وهذا يتسبب فى عدم قدرة الطفل على التركيز بشكل واضح.


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