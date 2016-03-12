أعراض سكر الأطفال.. تعرف عليها وحافظ على طفلك

مرض السكر من النوع الأول غالبا ما يصيب الأطفال، وتختلف أعراضه عن سكر النوع الثانى الذى يصيب كبار السن فى الغالب.إعلان - Ads إعلان - Ads
>لأن السكر الزائد يتراكم فى دم الطفل ويسحب السوائل من أنسجة الجسم ما يسبب الشعور بالعطش، ونتيجة شرب الطفل مزيد من السوائل يتبول أكثر من المعتاد.
>يشعر الطفل بالجوع الشديد نتيجة عدم وجود ما يكفى من الإنسولين الذى ينقل السكر إلى عضلات وخلايا جسم الطفل فتستنزف الأعضاء طاقتها، ويتسبب ذلك فى شعوره بالجوع الشديد.
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>رغم تناول طفلك الطعام أكثر من المعتاد إلا أنه يفقد الكثير من الوزن بشكل سريع، نتيجة لانخفاض مخازن الدهون وإمدادات السكر والطاقة فى الأنسجة والعضلات.
>إذا حرمت خلايا الطفل من السكر يشعر الطفل بالكسل والتعب.
>ارتفاع نسبة السكر بدم الطفل يؤثر على السائل المتواجد فى العيون، وهذا يتسبب فى عدم قدرة الطفل على التركيز بشكل واضح.
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وأوضح الموقع الأمريكى " Mayo Clinic" - فى تقرير نشره - أن أعراض مرض السكر من النوع الأول فى الأطفال عادة ما تتطور بشكل سريع خلال أسابيع، وتشمل:
1- زيادة العطش وكثرة التبول
>لأن السكر الزائد يتراكم فى دم الطفل ويسحب السوائل من أنسجة الجسم ما يسبب الشعور بالعطش، ونتيجة شرب الطفل مزيد من السوائل يتبول أكثر من المعتاد.
2- الجوع الشديد
>يشعر الطفل بالجوع الشديد نتيجة عدم وجود ما يكفى من الإنسولين الذى ينقل السكر إلى عضلات وخلايا جسم الطفل فتستنزف الأعضاء طاقتها، ويتسبب ذلك فى شعوره بالجوع الشديد.
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>3- فقدان الوزن
>رغم تناول طفلك الطعام أكثر من المعتاد إلا أنه يفقد الكثير من الوزن بشكل سريع، نتيجة لانخفاض مخازن الدهون وإمدادات السكر والطاقة فى الأنسجة والعضلات.
4- الشعور بالتعب
>إذا حرمت خلايا الطفل من السكر يشعر الطفل بالكسل والتعب.
5-عدم وضوح الرؤية
>ارتفاع نسبة السكر بدم الطفل يؤثر على السائل المتواجد فى العيون، وهذا يتسبب فى عدم قدرة الطفل على التركيز بشكل واضح.
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