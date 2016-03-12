مباشر الكونفدرالية.. ميدو جابر يسجل الثاني للمقاصة..وإنبي يتقدم بثنائية

متابعة حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com لمباراتي مصر للمقاصة ودون بوسكو الكونجولي، وإنبي وأفريكا سبور الإيفواري في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية.

مصر للمقاصة 2-0 دون بوسكو

استراحة

باسم عبد العزيز يمر بمهارة من الجانب الأيسر ويرسل كرة عالية يستخلصها جابر من المدافع ويمر بمهارة من اليمين ويسدد في الزاوية الضيقة لحارس دون بوسكو معلنا عن الهدف الثاني

ق45+1 تسديدة من عمرو بركات تمر بجوار القائم

ق41 جوووووول ميدو جابر والهدف الثاني

ق39 محمود حمدي يتألق ويتصدى لفرصة خطيرة من مهاجم دون بوسكو

ق38 إنذار لمحمود دونجا لاعب وسط المقاصة

تمريرة من هاني سعيد من ركلة حرة لبركات داخل منطقة الجزاء يسكنها الشباك بيساره

ق17 جوووووول عمرو بركات يسجل الهدف الأول

بداية المباراة

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أفريكا سبور 0-2 إنبي

استراحة

ق21 جوووول محمود قاعود يسجل الهدف الثاني

ق17 هدف مبكر لإنبي عن طيق لاما كولين

بداية المباراة