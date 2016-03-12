عبد الحفيظ: النتيجة مقلقة للغاية ومارتن يول يمتلك ما يفيد الأهلي

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن تعادل فريقه سلبيا أمام ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي "نتيجة خادعة".

الأهلي تعادل سلبيا أمام ريكرياتيفو ليبولو في أنجولا في بداية مشوار الفريق الإفريقي بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال سيد عبد الحفيظ: "النتيجة خادعة ومقلقة للغاية ولا بد لنا من احترام الخصم في لقاء الإياب".

وأوضح في تصريحات عبر قناة ONTV عقب المباراة "أي فريق يريد التتويج بالبطولات عليه احترام الخصوم. وهو ما سنفعله".

مارتن يول

وتطرق عبد الحفيظ في حديثه للكشف عما دار بين مارتن يول ولاعبي الأهلي بين الشوطين قائلا: "بعد الشوط الأول أبدى يول رضاه عن الأداء والاستحواذ".

وتابع "ولكنه طلب من اللاعبين التركيز في إنهاء الهجمات من أجل التسجيل".

وماذا عن بعد المباراة؟ قال عبد الحفيظ: "عقب النهاية قفل يول صفحة المباراة مؤكدا عدم خوض أي مران يوم الأحد والعودة إلى القاهرة قبل أن يتم الاستعداد للقاء الإياب".

وأكمل حديثه قائلا: "مارتن يول يمتلك ما سيفيد الأهلي للغاية. فهو يهتم بالتفاصيل التي قد تبدو للبعض أنها صغيرة غير مهمة ولكنها ليست كذلك".

وتابع "لديه خبرات واسعة وبُعد فني رائع سيفيد الفريق بشدة".

ويلتقي الأهلي يوم السبت المقبل مع ريكرياتيفو في مباراة الإياب من دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.