مارتن يول يوضح سبب خروج إيفونا ورمضان صبحي أمام ريكرياتيفو

أكد مارتن يول المدير الفني للنادي الأهلي أن "الإرهاق بسبب الرطوبة" هو سبب خروج ماليك إيفونا ورمضان صبحي وكذلك عبد الله السعيد من الملعب أثناء مواجهة ريكرياتيفو ليبولو.

الأهلي تعادل سلبيا أمام ريكرياتيفو ليبولو في أنجولا في بداية مشوار الفريق الإفريقي بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

في الشوط الثاني وبالتحديد بالدقيقة 67 خرج رمضان صبحي وشارك وليد سليمان بدلا منه كتغيير أول ليول. قبل أن يشارك عمرو جمال بدلا من إيفونا. وفي أخر 5 دقائق للمباراة خرج عبد الله السعيد وشارك صالح جمعة.

وأوضح مارتن يول: "الإرهاق والرطوبة العالية هي سبب التغييرات".

وأضاف "على الرغم من تعود إيفونا على تلك الأجواء إلا أنه عان من الرطوبة العالية للغاية".

ويلتقي الأهلي يوم السبت المقبل مع ريكرياتيفو في مباراة الإياب من دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

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