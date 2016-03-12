السلطات التونسية تدعو إلى التبرع لمكافحة الإرهاب

>دعا رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد مواطنيه اليوم السبت إلى التبرع لصندوق مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أقل من أسبوع على هجوم غير مسبوق على منشآت أمنية فى بن قردان قرب ليبيا.

وجاء فى بيان للحكومة أن الصيد دعا أعضاء الحكومة وكبار موظفى الدولة "إلى التبرع بيوم عمل لفائدة صندوق مكافحة الارهاب".

وأضاف البيان أنه "حث موظفى وأعوان الدولة وسائر المواطنين على الإنخراط فى هذه المبادرة دعما للمجهود الوطنى فى مقاومة آفة الإرهاب".

وكان الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى زار مركز البريد فى وسط تونس العاصمة لتقديم راتب شهر الى هذا الصندوق، مشيرا الى ان ما قدمه "مشاركة رمزية لدعم المؤسستين الامنية والعسكرية"، كما جاء فى بيان للرئاسة.

ودعا السبسى "كل التونسيين داخل وخارج أرض الوطن لدعم مجهودات الدولة فى حربها على الارهاب". وقد هاجم عشرات الجهاديين المدججين بالسلاح فجر الاثنين ثكنة عسكرية ومركزا للشرطة ومركزا للحرس الوطنى فى بن قردان. وجاء فى حصيلة رسمية ان 49 "ارهابيا" قتلوا وان تسعة اعتقلوا خلال الهجمات والعمليات الامنية التى تلت الهجوم.