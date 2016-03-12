أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السلطات التونسية تدعو إلى التبرع لمكافحة الإرهاب

Google+ Print
السلطات التونسية تدعو إلى التبرع لمكافحة الإرهاب السلطات التونسية تدعو إلى التبرع لمكافحة الإرهاب

>دعا رئيس التونسية الحبيب الصيد مواطنيه اليوم السبت إلى التبرع لصندوق مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أقل من أسبوع على هجوم غير مسبوق على منشآت أمنية فى بن قردان قرب ليبيا.

وجاء فى بيان للحكومة أن الصيد دعا أعضاء الحكومة وكبار موظفى الدولة "إلى التبرع بيوم عمل لفائدة صندوق مكافحة الارهاب".

وأضاف البيان أنه "حث موظفى وأعوان الدولة وسائر المواطنين على الإنخراط فى هذه المبادرة دعما للمجهود الوطنى فى مقاومة آفة الإرهاب".

وكان الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى زار مركز البريد فى وسط تونس العاصمة لتقديم راتب شهر الى هذا الصندوق، مشيرا الى ان ما قدمه "مشاركة رمزية لدعم المؤسستين الامنية والعسكرية"، كما جاء فى بيان للرئاسة.

ودعا السبسى "كل التونسيين داخل وخارج أرض الوطن لدعم مجهودات الدولة فى حربها على الارهاب". وقد هاجم عشرات الجهاديين المدججين بالسلاح فجر الاثنين ثكنة عسكرية ومركزا للشرطة ومركزا للحرس الوطنى فى بن قردان. وجاء فى حصيلة رسمية ان 49 "ارهابيا" قتلوا وان تسعة اعتقلوا خلال الهجمات والعمليات الامنية التى تلت الهجوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان