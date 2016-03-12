أمن الشرقية يضبط سائقا بحوزته بندقية آلية و10 طلقات بأبوكبير

تمكن النقيب أحمد البلاسى معاون مباحث أبوكبير بالشرقية، اليوم، من ضبط سائق وبحوزته بندقية آلية، و10 طلقات وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف نيابة أبوكبير برئاسة أحمد العدوى وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقي اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطار من العقيد عمرو عبد الرازق رئيس فرع البحث لفرع، يفيد قيام النقيب أحمد البلاسى برئاسة الرائد محمد فاضل رئيس مباحث أبوكبير، من ضبط "طاهر ع ع أ" 21 سنة سائق ومقيم عرب نصار قرية الفراشة دائرة المركز، وبحوزته بندقية آلية وعدد 2 خزينة لسلاح آلى 10 طلقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7298 لسنة 2016 جنايات أبوكبير، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

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