نائب طهطا بسوهاج يؤيد الحكم الصادر ضد تيمور السبكى لإهانته سيدات مصر

أيد الاعلامى مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طهطا بسوهاج الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة 6 أكتوبر بحبس تيمور السبكى صاحب صفحة يوميات زوج مطحون، لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ودفع غرامة 200 جنيه "على سبيل التعويض الموقت" لاتهامه بنشر شائعات وأخبار كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام، والحاق الضرر بالمصلحة العامة، والسب والقذف لسيدات مصر

وقال سالم إن المتهم أقدم على القيام بنشر أخبار كاذبة، كادت أن تتسبب فى إشاعة الفزع بين المواطنين بعد أن أهان سيدات مصر بصفة عامة والصعيد بصفة خاصة فى صورة رفضها كل طوائف المجتمع مشيدا بسرعة البت القضائى فى هذه الواقعة بصدور حكم قضائى نافذ فى قضية تحولت إلى قضية رأى عام كان لابد من التعامل القضائى السريع معها.

ومن ناحية أخرى أكد نائب حزب المصريين الأحرار مصطفى سالم إلى أنه مستمر فى إقامة دعاوى مدنية ضد السبكى لينال عقابة القانونى والذى واكبة عقاب مجتمعى ليكون عبرة لمن تسول لة نفسه الاقتراب من نساء مصر الشرفاء وأعرب عن ارتياح قطاع كبير من المواطنين بعد صدور الحكم الذى صدر بتوقيع أقصى عقوبة فى قضية السب والقذف.

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