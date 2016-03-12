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بالصور والفيديو.. محافظ كفر الشيخ يبحث 61 شكوى فى لقائه بالجماهير

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بالصور والفيديو.. محافظ كفر الشيخ يبحث 61 شكوى فى لقائه بالجماهير بالصور والفيديو.. محافظ كفر الشيخ يبحث 61 شكوى فى لقائه بالجماهير
ناقش اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، 61 شكوى وطلبا للمواطنين، فى اللقاء الأسبوعى بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، اليوم السبت، بحضور محمد الصيرة، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات الخدمية، ورؤساء الإدارات المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع لقاءات الجماهير بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين بين طلبات تسوية حالة وظيفية لبعض العاملين بالدولة ، وطلبات ترخيص مخابز ومدارس خاصة ، وطلبات نقل وندب بالتربية والتعليم ، وطلبات تغيير أسلاك كهربائية متهالكة ، وتشغيل خطوط سير جديدة للسيارات ، وطلب إنشاء محطة لمياه الشرب بمتبول ، وطلبات استكمال مشاريع صرف صحى، وطلبات إسكان، وأخرى تضرر ضد الباعة الجائلين ، وطلبات إعانات مالية ومساعدات صحية ، بالإضافة إلى عدد آخر من الشكاوى وطلبات المواطنين.

وبحث محافظ كفر الشيخ ، عددا من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية أثناء اللقاء ، وتمت إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص ، مشدداً تكليفاته لرؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين ، والحل العاجل والفورى لمشاكلهم ، وتحسين المرافق والخدمات لهم ، مؤكدا أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً.

جديد بالذكر، أن محافظ كفر الشيخ ، اللواء السيد نصر ، كلف رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعى لحل مشاكل المواطنين بحضور جميع الأجهزة وجميع القيادات التنفيذية بكل مركز، على أن يتم عقد هذا اللقاء يوم السبت الساعة الحادية عشر؛ ظهراً، من كل أسبوع ، وذلك بالتزامن مع لقاء المواطنين الأسبوعى بديوان عام المحافظة.

محافظ كفر الشيخ فى لقائه بالجماهير (1)

محافظ كفر الشيخ فى لقائه بالجماهير (2)

محافظ كفر الشيخ فى لقائه بالجماهير (3)

محافظ كفر الشيخ فى لقائه بالجماهير (4)

محافظ كفر الشيخ فى لقائه بالجماهير (5)


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