تعليم الإسماعيلية توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الأمريكية لدعم التعليم الفنى

وقعت مديرية التربية و التعليم بمحافظة الإسماعيلية مذكرة تفاهم مع الوكالة الأمريكية لتمويل و دعم التعليم الفنى فى إطار مشروع تطوير القوى العاملة و تعزيز المهارات الذى أقيم بالقاهرة بحضور قيادات التعليم فى مصر ، وحضره المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، والمهندس حسن سعد مدير عام التعليم الفنى، والسيد الزهيرى مدير وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل.

وقال المهندس حسن سعد مدير عام التعليم الفنى بمحافظة الإسماعيلية، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الاتفاقية تضمنت 3 محاور أولها محور العرض الذى يركز على المتخرجين والعاملين و تحسين المناهج حسب المعايير الدولية مثل ريادة الأعمال والابتكار والعلمية ومحور الطلب الذى يركز على ما يحتاجه القطاع الخاص من كوادر مؤهلة والمحور الثالث يتضمن البيئة الداعمة والمحيطة من جمعيات أعمال ومؤسسات خيرية والترويج لمجال الأعمال.

وأضاف المهندس حسن سعد إن المذكرة تتضمن 23 بندا منها مكون الدعم لوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل والتدريب من قبل الوكالة الأمريكية بحسب الاتفاقية و تدريس مناهج جديدة فى التعليم الفنى، مثل مناهج اللوجيستيات و الطاقة المتجددة ودعم السلامة و الصحة المهنية، موضحا أن الاتفاقية تشمل 23 مدرسة فنية بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار مدير عام التعليم الفنى، إلى أن المذكرة شملت أيضا إنشاء شراكات بين القطاع الخاص والتربية والتعليم بهدف دعم نوادى الابتكار فى المدارس والتنافس بين المدارس وتدريب المعلمين على المهارات والإرشاد والتوجيه المهنى، إضافة إلى تدريب مديرى المدارس المتميزين فى الخارج .

وتابع مدير التعليم الفنى أن المذكرة تهدف إلى دعم المهارات والإنتاجية والتوظيف وتعزيز مهارات القوى العاملة من خلال نقل المهارات بقطاع التعليم الفنى فى إطار عمل المشروع، لافتا إلى أنه تم التجهيز لتنفيذ الاتفاقية التى سيتم البدء فى تنفيذها بإشراف مندوبين عن الوكالة الأمريكية للتدريب على التوظيف و تيسير الانتقال وتفعيلها بالمدارس.

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