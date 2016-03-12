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وزير الخارجية يستقبل مرشحى مقدونيا والبرتغال لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة

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وزير الخارجية يستقبل مرشحى مقدونيا والبرتغال لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة وزير الخارجية يستقبل مرشحى مقدونيا والبرتغال لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة
استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم السبت، كلا من، سرجيان كريم وزير خارجية مقدونيا السابق، وأنطونيو جواتيراس رئيس وزراء البرتغال السابق، والمفوض السامى للاجئين، المرشحين لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن المرشحين أكدا خلال لقائهما مع وزير الخارجية على الحرص الكامل من جانبهما على التواصل والتنسيق مع للحصول على دعمها للترشح لهذا المنصب الرفيع، لاسيما على ضوء عضوية مصر فى مجلس الأمن الذى سيتولى التصويت لاختيار السكرتير العام للأمم المتحدة.

وأكد المرشحان على إدراكهما الكامل لثقل وحجم مصر الإقليمى والدولى، وأنه لا يمكن لأى من يتولى منصب سكرتير عام المنظمة الدولية أن يعمل دون التنسيق الكامل مع مصر، سواء لحجم تأثيرها وثقلها ودورها فى معالجة القضايا المختلفة فى الشرق الأوسط وأفريقيا أو لدورها الفعال وإسهاماتها الكبيرة فى القضايا الدولية .

من ناحية أخرى، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن شكرى استمع بدقة للعرض الذى قدمه المرشحان لبرامج العمل والخطة التى سينتهجها كل مرشح إذا ما حظى بالمنصب الدولى، بالإضافة إلى رؤيته لكيفية تفعيل دور الأمم المتحدة وسكرتيرها العام فى المرحلة القادمة التى تزداد فيها محورية وأهمية دور المنظمة الدولية فى التعامل مع كافة القضايا التى تشغل المجتمع الدولى.

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